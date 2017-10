O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira sem Arboleda, que ficopu fora do treino por conta de dores musculares. Mas a atividade no CT da Barra Funda relembrou uma prática que era comum no início dos anos 1990 com o técnico Telê Santana: coletes foram colocados nos ângulos dos gols para exigir mais das finalizações dos jogadores.