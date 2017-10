Um Marcus Mariota longe dos 100% da forma foi suficiente para comandar o Tennessee Titans a uma importante virada no quarto período contra o rival da AFC Sul, Indianapolis Colts, para vencer por 36 a 22 no Monday Night Football que fechou a semana 6 da NFL .

Com um problema muscular na perna, Mariota perdeu a sua tradicional mobilidade. Mesmo assim, conseguiu ser importante com os passes dentro do pocket. O Colts contava com uma atuação segura do seu quarterback, Jacoby Brissett, titular enquanto Andrew Luck não volta da lesão do ombro.