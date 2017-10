Em primeiro lugar, é fundamental que seja encontrada a Mãe de Santo que trabalha ao lado do Imortal Tricolor da Azenha nos últimos anos. O crescimento do antigo Zumbi dos Pampas coincide com um fenômeno aparentemente inexplicável: a forma deprimente de seus oponentes durante as partidas decisivas. No lendário título da Copa do Brasil do ano passado, as semifinais e final lembravam muito os torneios realizados aos domingos na Redenção envolvendo grandes times da região metropolitana em jogos memoráveis.