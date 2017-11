A histórica classificação do Lanús para a final da Libertadores sacudiu a Argentina na terça-feira. E, nesta quarta, a vitória por 4 a 2 sobre o River Plate foi o principal assunto nos jornais do país. Entre os destaques, a polêmica do árbitro de vídeo, alvo de reclamação da equipe derrotada, a garra do goleador José Sand, que marcou dois gols na partida, e também a "humilhação" imposta ao time de Marcelo Gallardo.