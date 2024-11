O Inter volta a jogar no Beira-Rio nesta sexta-feira (8), às 19h, diante do Fluminense de Mano Menezes. Com uma série de desfalques, o técnico gaúcho deve montar uma estratégia defensiva para bloquear as subidas de Bernabei, semelhante ao que fez o Criciúma na última terça-feira (5). Apesar de diminuir o volume defensivo do argentino, porém, o time catarinense não conseguiu evitar a derrota de 2 a 0.