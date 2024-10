A torcida do Inter tem motivos para elogiar e sorrir com o trabalho de Roger Machado como treinador do clube. São 10 jogos de invencibilidade, com direito a vitória no Gre-Nal 443, e escalada na tabela do Brasileirão. Além disso, o técnico está conseguindo trabalhar com os jovens jogadores da base, algo que vinha sendo um pedido incessante do torcedor nos últimos anos.