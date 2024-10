Se o clima de Gre-Nal é geralmente envolto em tensão, o ambiente na concentração do Inter na manhã deste sábado (19) foi exatamente oposto. Desde as primeiras horas do dia, dezenas de torcedores circularam pelo saguão do hotel, localizado no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Até mesmo por isso, protagonizaram uma recepção ao técnico Roger Machado e ao diretor técnico D'Alessandro.