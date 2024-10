Dentre os estreantes em Gre-Nais no último sábado (19) estava o zagueiro Clayton Sampaio, contratado pelo Inter do futebol português em agosto. Em participação no programa Segue o Fio, no YouTube de GZH, o defensor de 24 anos celebrou a vitória do Inter sobre o Grêmio logo em sua estreia no clássico. Essa foi apenas sua terceira partida vestindo a camisa colorada.