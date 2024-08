A 13ª tentativa do Inter de interromper uma série sem vitórias é justamente contra o time que abalou sua promissora temporada. A partir das 19h30min, os colorados recebem o Juventude para cumprir a primeira das cinco partidas atrasadas do Brasileirão, esta válida pela sexta rodada. Antigo carrasco, Roger Machado reencontra seu ex-clube para mudar sua realidade no Beira-Rio.