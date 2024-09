O Inter empatou com o Cruzeiro nesta quarta-feira (28), em 0 a 0, em jogo atrasado da quinta rodada do Brasileirão. O Colorado teve o zagueiro Rogel expulso, ainda no primeiro tempo, e Anthony defendeu um pênalti, na etapa final. Acompanhe todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha.