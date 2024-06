O Inter acompanha duplamente a possibilidade de o Corinthians acertar a contratação do meio-campista Charles. O volante revelado pelo Colorado está há três anos no Midtjylland, da Dinamarca. Caso a operação seja concluída, o time gaúcho poderá lucrar com o mecanismo de solidariedade e ver facilitada a saída de outro jogador do atual elenco.