O Inter enfrentará o Atlético-MG no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. A informação foi confirmada pelo presidente do Criciúma na tarde desta sexta-feira (14). Prevista para 26 de junho, às 21h30min, a partida válida pelo Brasileirão deve ser o último compromisso do Colorado como mandante sem o Beira-Rio.