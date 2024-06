O elenco do Inter se reapresentou no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, na tarde desta quinta-feira (27), após a derrota para o Atlético-MG em Criciúma. Em imagens divulgadas pela assessoria do clube, é possível ver que os jogadores que iniciaram como titulares no Heriberto Hülse não participaram da atividade no gramado. Porém, outra ausência foi percebida: Fabricio Bustos.