Depois do adiamento da partida contra o Juventude, pela Copa do Brasil, o Inter se prepara para uma maratona de jogos em maio. São nove em 25 dias — média de um a cada pouco mais de dois dias e meio. Sem o duelo que ocorreria nesta quarta-feira (1º), o próximo compromisso colorado será no sábado (4), às 21h, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.