Antes de se encontrarem na estreia do Brasileirão, no sábado (13), Inter e Bahia entrarão em campo nesta quarta-feira (10). Enquanto o Colorado joga pela Sul-Americana, contra o Tomayapo, no Beira-Rio, os baianos recebem o Náutico, na Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.