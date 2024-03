Condenados à prisão em 4 de março por crimes durante a gestão do Inter, entre 2015 e 2016, os ex-dirigentes Vitorio Piffero, Pedro Affatato e mais três sentenciados ainda não foram detidos. Eles têm o direito de recorrer da decisão em liberdade, conforme lei, a partir do momento em que forem intimados. Sendo assim, não há um prazo definitivo para que precisem cumprir as penas.