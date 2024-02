Na segunda-feira que passou, me garantiram: "Rochet vai jogar o Gre-Nal". O Inter estabeleceu uma rotina de treinos para o goleiro depois que as dores na região da costela voltaram a lhe impedir de treinar. Reforço muscular na área abdominal, treinos com bola dentro do vestiário, quedas em colchões de academia e até atividades no gramado em turno inverso, longe dos olhares da imprensa. Isso tem feito parte de todo o esforço charrua para jogar o clássico.