O Inter projeta que 48 mil pessoas estejam no Beira-Rio para o Gre-Nal 441, clássico válido pela 10ª rodada do Gauchão, previsto para as 18h do próximo domingo (25). Nesta quarta, o clube informou que a torcida colorada esgotou os ingressos, nas áreas geridas pelo clube. Restam apenas entradas para o Coração do Gigante, local administrado pela Brio.