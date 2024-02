Os quatro reforços anunciados já mudariam a fotografia do Inter para 2024. Além disso, existem jogadores que abriram a última temporada e não permaneceram no Beira-Rio. Há, ainda, outros que estão suspensos ou simplesmente perderam espaço. Desta forma, neste domingo (21), quando receber o Avenida pela primeira rodada do Gauchão, a equipe colorada pode ter até sete mudanças em relação à estreia no campeonato estadual do ano passado.