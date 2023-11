Apesar da importante vitória do Inter por 1 a 0 sobre o Bragantino no Brasileirão, o foco do técnico Eduardo Coudet durante entrevista coletiva foi mostrar algumas insatisfações em relação ao futebol brasileiro. O argentino não se aprofundou tanto em relação ao resultado positivo da sua equipe. Por outro lado, resolveu criticar o calendário e a situação dos gramados no Brasil.