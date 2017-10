Ricardo Duarte

Me parece totalmente inadequada, no momento em que o Internacional está caminhando a passos largos para a volta à Primeira Divisão, que se estabeleça como discussão principal sobre a permanência ou não do treinador. Tenho uma visão muito clara sobre como Guto Ferreira tem todos os méritos por ter apostado em uma estratégia e, com um elenco cheio de carências, conseguido a continuidade de resultados que ora culmina com a virtual volta para a Série A.

Posso não concordar com alguns aspectos da estratégia traçada, principalmente aquela que se refere a grandeza do Internacional, quando o time faz o resultado e recua esperando o adversário. Aliás, no jogo do último sábado, isso ficou muito claro quando o Colorado cedeu o empate após uma bela vantagem de 2 a 0 no início da partida. Isso, no entanto, não é suficiente para que eu abandone a minha convicção de que agora só interessam as próximas partidas.

Tenho notado que poucos elogiam Guto Ferreira. Ao contrário, nas entrevistas coletivas concedidas após as partidas, tem sido massacrado e criticado como se o Internacional estivesse correndo riscos na competição.

Sou muito grato

Sei que a pressão é inerente ao cargo de técnico do Internacional, mas não vejo necessidade de se dar ênfase somente aos fatos negativos do time. Sou muito grato a Guto Ferreira por ter "matado essa bola no peito" e, com coragem e determinação, estar capitaneando o Internacional na jornada de volta à Primeira Divisão. Se vai permanecer ou não, é discussão para mais adiante.