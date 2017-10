Sábado próximo, o Internacional terá que repensar a atitude para enfrentar o Criciúma no Heriberto Hülse.

Edenilson retorna, o que resolve o problema de segundo volante. Damião ainda é dúvida, e o retorno de Sasha deve ser um grande alívio para Guto Ferreira, que demonstrou enorme apego ao esquema com os atacantes de flanco acompanhando os laterais adversários.

Minhas críticas recaem sobre a postura muito cautelosa adotada pelo técnico. Gostaria muito de ver o Colorado sabendo impor seu futebol que, na teoria, é muito superior a seus adversários. Todos querem ver Camilo jogando ao lado de D'Alessandro, mas não da forma como atuou em Varginha. É um grande desperdício limitar os movimentos de um jogador criativo de armação, fazendo com que fique fixo na faixa esquerda do campo e com a prioridade de marcar o lateral adversário.