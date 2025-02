Quinteros define planejamento para Luan Cândido e abre disputa na defesa do Grêmio 

Lucas Cândido, 24 anos, é o novo reforço do Grêmio Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O técnico do Grêmio definiu um planejamento para a utilização de Luan Cândido, 24 anos, defensor contratado por empréstimo do Bragantino. Polivalente e canhoto, o atleta pode atuar como zagueiro e lateral, mas, no Tricolor, irá disputar posição com Lucas Esteves no flanco esquerdo.

Caso a direção não consiga anunciar um zagueiro até esta sexta (14), prazo de inscrições do Gauchão, até não está descartado que Luan Cândido seja aproveitado na zaga na fase final do Estadual. No entanto, se isso ocorrer, será uma solução provisória. Afinal, a intenção do treinador é aproveitar o atleta como lateral.

Inclusive essa é a função de origem de Luan Cândido desde que ele foi lançado no Palmeiras, em 2019, e onde ele atuou na maior parte dos quatro anos em que defendeu o Bragantino.

Pelo clube do interior paulista, o atleta até chegou a atuar como zagueiro de forma frequente entre 2023 e 2024, sob o comando do técnico Pedro Caixinha. No entanto, essa foi uma solução circunstancial encontrada pelo português para acomodar o defensor e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que vivia boa fase, no time titular.

No Grêmio, o aproveitamento será na lateral esquerda, onde Quinteros conta agora com dois nomes de características distintas.

Luan Cândido tem uma carreira mais sólida, é mais defensivo e é eficiente na marcação e na bola aérea, tendo marcado 21 gols em quatro temporadas de Bragantino. Por outro, Lucas Esteves, contratado do Vitória, vive melhor momento e é muito mais ofensivo, sendo utilizado algumas vezes na carreira como meia e até como ponta-esquerda.