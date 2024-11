A tabela de classificação mostra que o jogo da noite desta sexta-feira (1°) é um duelo direto na briga para escapar da Série B. Se o Grêmio está a quatro pontos da zona de rebaixamento, o Fluminense está a dois e, dependendo dos resultados paralelos, pode terminar a 32ª rodada no Z-4. Mesmo assim, a tentativa do técnico Mano Menezes é tirar o peso do confronto.