Escapar do rebaixamento, classificar-se para a Sul-Americana ou sonhar com a Libertadores? Restando sete rodadas para o término do Brasileirão, o Grêmio ainda pode alcançar todas estas metas. Diante do Fluminense, às 21h desta sexta (1º), no Maracanã, abrir uma maior distância do Z-4 e, ao mesmo tempo, deixar os cariocas para trás na tabela são as prioridades.