O Grêmio empatou em 2 a 2 com o Fluminense, nesta sexta (1), no Maracanã, pelo Brasileirão. O Tricolor gaúcho saiu na frente com Braithwaite, Arias e Kauã Elias viraram para os cariocas, mas Reinaldo, de pênalti, deixou tudo igual.