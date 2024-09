O Grêmio terá o desfalque do seu comandante na partida deste domingo (15) contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Punido pelo STJD, o técnico Renato Portaluppi não poderia frequentar as dependências do estádio Nabi Abi Chedid, palco do jogo. Assim, o departamento de futebol optou pela permanência do treinador em Porto Alegre. O time será comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes.