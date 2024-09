Nesta noite, às 18h30min, a Arena do Grêmio receberá a segunda partida após a enchente. Contra o Flamengo, pela 27ª rodada do Brasileirão, a capacidade permitida aumentou para 24 mil pessoas, mas a projeção de público está na casa de 20 mil espectadores. Outro aspecto que evoluiu foi o gramado, que foi replantado e já apresenta condições melhores em relação ao último evento no local.