O Grêmio prepara uma novidade na delegação que viaja para Curitiba neste sábado (3). Alexander Aravena deve integrar o elenco no deslocamento e tende a ser relacionado para o duelo diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, no domingo (4). O chileno já está regularizado e se destacou em algumas atividades contra jovens da base.