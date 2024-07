Hans Ancina: o mais importante a ser ressaltado na vitória do Grêmio

Poderíamos salientar que a primeira vitória das últimas sete partidas disputadas no Campeonato Brasileiro foi em cima do lanterna, que desempenha um futebol de baixíssimo nível e com problemas técnicos muito maiores do que o nosso Grêmio. Porém, acredito que os pontos mais importantes a serem ressaltados nessa vitória foram outros. O principal foi o mérito do time do Grêmio, começando pela mudança tática. Ou seja, o técnico Renato Portaluppi parou de brigar com o que o campo mostrava.