Adversários neste domingo (7), às 16h, no Alfredo Jaconi, Grêmio e Juventude travam uma batalha nos bastidores ainda com rescaldo da final do Gauchão. O ponto de divergência principal é a carga de ingressos para a torcida visitante. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido gremista. Entretanto, o clube da serra não cedeu ao pedido secundário para baixar os valores para os gremistas.