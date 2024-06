O Coritiba já concordou em ceder o Estádio Couto Pereira ao Grêmio para os próximos jogos da temporada, incluindo o Gre-Nal do dia 23 de junho. Na manhã deste sábado (8), o CEO do clube paranaense, Carlos Amodeo, foi à concentração tricolor e presenteou o presidente do Tricolor, Alberto Guerra, com uma camisa do Coxa, com os dizeres: "povo forte, aguerrido e bravo".