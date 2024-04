Vivendo um período de instabilidade envolvendo seus goleiros, o Grêmio reencontra, neste domingo (14), um goleiro que tem passagem pelas categorias de base do clube e que desde o ano passado defende as cores do Vasco. Será o terceiro encontro do goleiro Léo Jardim com o seu ex-clube. Aos 29 anos, e titular absoluto da meta vascaína, a passagem por São Januário já rendeu, inclusive, convocação para a Seleção Brasileira.