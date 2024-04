Uma das novidades de Renato Portaluppi na escalação do Grêmio diante do Huachipato, na noite desta terça-feira (9), o atacante Soteldo lamentou as chances de gol perdida pelo time na derrota por 2 a 0. O camisa 7 afirmou que o Tricolor tentou de todas as formas balançar as redes, mas que a noite não estava favorável para os gremistas.