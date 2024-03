Restando menos de uma semana para a estreia do Grêmio na Libertadores, a Conmebol divulgou, nesta quinta-feira (28), um trecho da entrevista realizada com Renato Portaluppi. O técnico do Tricolor é o único brasileiro a ser campeão da maior competição sul-americana como jogador e treinador. Outros sete futebolistas possuem tal honraria — cinco argentinos e dois uruguaios.