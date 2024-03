Passados quatro jogos como titular, Diego Costa já é um nome consolidado entre os torcedores gremistas. São cinco gols e atuações de entrega ao time. O centroavante, contratado para substituir ninguém menos de Luis Suárez, foi uma das apostas de Renato Portaluppi e voltou a ser elogiado pelo treinador após a vitória do Grêmio por 3 a 2 diante do Caxias e a classificação para a final do Gauchão.