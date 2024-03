O confronto diante do Caxias é tido como perigoso, sobretudo para os gremistas mais receosos. Uma boa vantagem construída fora de casa, a tranquilidade de decidir na Arena e a possibilidade de fazer um jogo tranquilo não existem no script do gremista. Claro que é muito bom ter o confronto encaminhado nos primeiros 90 minutos, mas é fundamental alguns cuidados para não entrar com salto alto e acabar sendo surpreendido pelo Caxias.