O Grêmio está em Caxias do Sul reforçado por uma dupla histórica para a primeira das decisões contra o Caxias pelas semifinais do Gauchão. A partir das 16h30min deste sábado (16), no Estádio Centenário, Geromel e Kannemann estarão novamente lado a lado. Será a primeira vez que a dupla atua junta neste Estadual fora de Porto Alegre. Entrando nos últimos capítulos de uma parceria vitoriosa que começou em 2016.