O Grêmio venceu o Caxias na noite desta terça (26) e garantiu vaga na final do Gauchão pela sétima temporada consecutiva. Desde 2018, o Tricolor levou todas as edições do Estadual, e agora vai em busca do hepta contra o Juventude — em 30 de março, no Alfredo Jaconi, e em 6 de abril, na Arena.