O Grêmio segue conversando com o São Paulo sobre uma possível saída de Ferreira. Porém, o Tricolor gaúcho entende que o mercado valoriza jogadores com as características do camisa 10, o que dificulta uma reposição a partir dos valores oferecidos pelos paulistas. O clube do Morumbi, por sua vez, não desiste de tentar tirar o atacante de Porto Alegre.