Andres Larrovere / AFP

É preciso ter calma para falar sobre Marcelo Grohe, o maior goleiro que o Rio Grande do Sul viu desde que Danrlei encontrou a inevitável curva da decadência e levou seus serviços para outras terras. Aos 30 anos, a história de Marcelo confunde-se com a do Grêmio dos anos 2000, clube que defende desde a adolescência.

Aos 19 anos, uma lesão de Galatto fez com que o jovem Marcelo precisa-se atuar nas duas partidas finais do Campeonato Gaúcho de 2006. Do outro lado, um respeitável e futuro campeão mundial Internacional (reparem, amigos, Marcelo é tão gigante que me fez escrever o nome do rival pela primeira vez neste espaço). Com o caráter de quem presenciou uma Batalha dos Aflitos, Grohe agigantou-se e colocou sua primeira taça no armário. Junto ao renascimento de um Grêmio recém-saído da Série B, parecia surgir também um novo dono da camisa 1 tricolor.

Mas a vida decidiu que o futuro seria tortuoso. Enquanto os anos passavam e a fila gremista aumentava, Marcelo criava raízes no banco de reservas. Voltou a ser nome relevante em 2012, quando foi alçado à condição de titular após a venda de Victor. Dividindo a opinião de críticos e torcedores, Grohe chegou ao seu momento mais emblemático nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2016 ao falhar no tempo normal e se redimir sendo o herói na classificação nos pênaltis. Não coincidentemente, o jogo marcou o retorno de Renato para casa, em sua terceira e mais significativa passagem como treinador.

Marcelo cresceu. Com o rosto coberto pelas lágrimas da redenção e o alívio de terminar a noite como herói depois de quase carregar nos ombros a culpa pela eliminação, Grohe transformou-se em um homem maior. Após 11 anos, estava pronto, finalmente, para libertar o Grêmio. O seu Grêmio. E assim o fez, com grande atuação diante do Atlético-MG no Mineirão e o pentacampeonato da Copa do Brasil.

Na noite desta quarta-feira, na histórica vitória diante do Barcelona de Guayaquil, Grohe fez o impossível. Congelou o tempo e fez a maior defesa da história do futebol, permitindo ao Tricolor ter condições de chegar ao mortal terceiro gol. Uma defesa que fez o gigante Monumental Isidro Romero Carbo parecer pequeno. Um milagre que parece não caber na América de tão gigante. Um lance que escreve seu nome na história do futebol mundial e o garante, de uma vez por todas, entre os maiores a já terem vestido azul, preto e branco.

Ao cair no chão com a bola entre os braços, Grohe recebeu um beijo de Edilson. Um beijo dado por toda torcida gremista, como se dissesse:

— Vai, Marcelo. Pega essa Libertadores pra ti.