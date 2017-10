Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Eu fiz a pergunta acima e gostaria de saber a opinião dos leitores de ZH. Sinceramente, não tenho a resposta na "ponta da língua". O então presidente do Inter Vitorio Piffero, após levar o histórico 5 a 0 no Gre-Nal de agosto de 2015 pelo Brasileirão, definiu em entrevista após a partida:

— Planejamento é quando ganha — referindo-se ao fato de ter demitido o técnico Diego Aguirre três dias antes do clássico na Arena.

Nas grandes corporações, uma das grandes ferramentas de gestão é a execução constante do PDCA — obtida com as iniciais em inglês de Plan, Do, Check e Action. E é consenso: para aprimoramento constante dos projetos, é preciso gastar mais tempo na parte inicial — o planejamento. A chance de sucesso é enorme.

Trago o tema à tona com relação ao Grêmio de 2017. O planejamento desta temporada no futebol está dando certo? Penso que não, afinal o time foi eliminado na semifinal do Gauchão pelo Novo Hamburgo e já não ganha o Estadual desde 2010. O time ainda caiu nas quartas de final da Primeira Liga (competição que, ao que parece, não queria nem ter entrado em campo) e nas semifinais da Copa do Brasil.

No Brasileirão, mostrou futebol para ser campeão, mas, ao insistir reiteradamente em jogar com reservas, caiu hoje para o quarto lugar, nove pontos atrás do líder, restando oito rodadas para o término da competição.

Vejamos as lesões. Algumas que ocorreram ao longo do ano. Douglas, Jael, Beto da Silva, Léo Moura, Maicon, Luan, para citar alguns deles, acabaram se machucando em treinamentos, fora dos jogos. Ou seja, em muitas partidas, titulares foram preservados para não se lesionarem. Mas, por obra do acaso, muitas lesões foram fora dos jogos. O time totalmente reserva do Grêmio mostrou muita incapacidade e foi responsável diretamente pela chance remota de conquistar o título no momento.