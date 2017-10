Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

A meta que fica à esquerda das cabines de imprensa do Estádio El Monumental em Guayaquil ficará para sempre na memória do goleiro Marcelo Grohe, do Grêmio. Aos 3 minutos do segundo tempo, com vantagem gremista por 2 a 0 sobre o Barcelona-EQU, na semifinal da Libertadores, após um cruzamento, Díaz desvia de cabeça na pequena área. À queima-roupa, o argentino Ariel solta uma bomba. E o goleiro Marcelo Grohe faz uma defesa antológica, que iria ganhar o mundo em segundos. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, na noite desta quinta-feira (26), ele contou a Cléber Grabauska e Luciano Périco, como está lidando com toda a repercussão da defesa milagrosa no jogo de ida da semifinal da Libertadores.

- Confesso que na hora a gente nem tem muita ideia do que fez e do que poderia causar em termos de repercussão. Lembro que cheguei no vestiário e o pessoal me mostrou a defesa, falando que já estava sendo muito comentado nas redes sociais. Foi tudo muito rápido! A gente tem um milésimo de segundo pra decidir e tive a felicidade de definir o lance. Pela forma que foi, o Ariel estava praticamente dentro do gol e eu consegui fazer aquela defesa. Eu brinco que até agora, eu não sei como eu peguei. Mas o importante é que eu consegui e ajudar a equipe do Grêmio. Falou o arqueiro gremista.

Apesar da jogada de Ariel, na sua frente, Marcelo Grohe confidenciou que conseguiu ficar de olhos abertos durante todo o transcorrer da jogada.

- A gente procura manter os olhos abertos o máximo possível. Eu lembro que teve o cruzamento, acho que um jogador conseguiu a cabeçada e ela sobrou para o Ariel. Foi tudo muito rápido. Eu tive a intenção de esticar o braço e tentei deixar os olhos abertos o máximo possível. Graças a Deus, ela bateu no meu braço e a bola ficou amortecida e eu conseguiu pegar novamente depois. Relembra.

O goleiro titular do Grêmio faz questão de dividir o reconhecimento com o grupo de trabalho, o lance que virou assunto em todas as rodas de futebol no Brasil e que teve repercussão na mídia internacional.

- Quero aproveitar para agradecer o trabalho do professor Rogério Godoy. A gente está junto a cinco anos trabalhando duro. É uma defesa que eu vi o Ariel sozinho, acabei me jogando e esticando o braço. Mas tem todo um trabalho por trás. De força, de velocidade e de agilidade. Coisas que o goleiro precisa pra executar um movimento como esse. Foi importante a defesa, mas a vitória foi mais ainda. Explicou Marcelo Grohe.

Tão badalada quanto o resultado positivo maiúsculo do Grêmio, a defesa do goleiro gaúcho parou nas páginas de publicações internacionais. Os ingleses The Sun (“mão de Deus” e “a melhor defesa de todos os tempos”), Daily Mail (“lembrou a defesa de Gordon Banks na Copa de 70 em cabeça de Pelé”), o espanhol Marca (“uma defesa impossível”) e o argentino Olé (“a defesa do ano”). Além disso, a defesa de Grohe tomou conta das redes sociais, repleta de elogios.

É legal esse reconhecimento! Não tem como negar. É fruto de um trabalho coletivo do treinador e dos goleiros do grupo. Marcelo Grohe Goleiro do Grêmio

- É legal esse reconhecimento! Com certeza. Não tem como negar. É fruto de um trabalho coletivo do treinador e dos goleiros do grupo. Já curtimos a vitória e o momento e agora é hora de retomar o trabalho com foco total. Hoje em dia, a rede social está muito forte. Seja no aspecto positivo, quanto no negativo. Faz parte da nossa profissão. Tem algumas coisas engraçadas. O pessoal é muito criativo, com comparações. Observei algumas coisas. Eu levo tudo na boa. Procuro manter o equilíbrio e a humildade, porque na quarta-feira o trabalho continua e tem outra decisão. Contou.

Vida de goleiro vive na linha tênue de ser herói ou vilão. Grohe teve o gosto na última quarta-feira de ser aclamado pela galera gremista. Ele sabe que a função está permanentemente na berlinda e o erro, quando acontece, tem fortes cobranças.

- É a última posição do time. Onde começa e termina. Tem uma responsabilidade muito grande! Temos milésimos de segundo pra tomar uma decisão. A gente procura sempre trabalhar duro, sabendo que assim já é difícil. Equilíbrio. Concentração. No momento que se erra, não achar que é o pior goleiro do mundo. E quando faz uma defesa importante, não se achar o melhor goleiro do mundo — ccomemorou o atleta.

Além da beleza plástica, a defesa de Grohe no início da etapa final diminuiu o ímpeto do Barcelona-EQU, que tinha a desvantagem de 2 a 0 no marcador ainda no primeiro tempo e procurava descontar.

- A gente sabia que virou o primeiro tempo 2 a 0 e que os 15 primeiros minutos da etapa final seria de grande pressão. Conversamos no vestiário de aguentar essa pressão, porque depois teria de novo o controle do jogo. Sabíamos que eles viriam pelo tudo ou nada! Porque tomando 2 a 0 em casa, precisavam diminuir a vantagem. Se tivesse saído o gol, o Barcelona iria pra cima no abafa. Mas também teria mais espaço para o contra-ataque. Logo em seguida, com a jogada do Edilson e o gol do Luan fizemos o 3 a 0 e deu uma acalmada. Recorda Grohe.

Agora é o momento de administrar a vantagem. Entrar em campo na quarta-feira respeitando a equipe equatoriana, evitando o salto alto. Grohe deixa claro que o vestiário tricolor está blindado para evitar surpresas desagradáveis.

— É uma questão que certamente vai ser mais trabalhada dentro do vestiário pelo Renato, comissão técnica e jogadores. A gente teve a oportunidade de curtir a vitória, tivemos uma volta tranquila. O trabalho agora retoma e é foco total. Primeiro pelo Brasileiro contra o Avaí e depois no jogo da quarta. Precisamos ter o mesmo respeito que tivemos em Guayaquil. Sabemos que o Barcelona é uma equipe dura, de uma forma física muito forte, de intensidade, e velocidade. A gente sabe que no futebol não pode dar brecha para o inusitado. O primeiro passo foi dado. Não tem como negar que foi um resultado importante e talvez até surpreendente. Nem nos melhores sonhos, a gente imaginaria que poderíamos ganhar de 3 a 0 numa semifinal fora de casa. Poder a gente pode acreditar, pela qualidade da nossa equipe. A vantagem é importante e temos que confirmar no jogo de volta. A gente falou muito que eram 180 minutos e acreditávamos que tudo ficaria para Porto Alegre. Esquecer a vantagem.

E qualquer pergunta que já projete o adversário da decisão da Libertadores é imediatamente rechaçada por Grohe antes do segundo duelo com o Barcelona-EQU. O retrospecto dos equatorianos contra adversários brasileiros serve de alerta para o arqueiro gremista.

- Primeiro se classificar. Quando o juiz terminar o jogo, vamos poder respirar. E com a vaga, teremos tempo para trabalhar. Barcelona é uma equipe competente já eliminou dois grandes do futebol brasileiro e por isso temos que ter respeito pra fazer um grande jogo e confirmar essa vaga. Todo o cuidado é pouco nessa hora. É manter o foco! Entrar em campo e esquecer a vantagem. Procurar jogar pra vencer, marcando gols pra ampliar a vantagem. Sem esquecer dos cuidados defensivos. Finalizou o goleiro tricolor.

Ouça a entrevista completa: