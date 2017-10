Marcos Belo / Aguante Comunicação

O Grêmio estreia neste sábado (27) contra o Atlético-PR, às 16h, no Brasileirão de Aspirantes. Com a aposta em um grupo mais jovem do que o limite de idade da competição, a CBF permite que atletas até 23 anos sejam utilizados, o clube quer observar o rendimento das suas promessas para determinar quem ganhará mais espaço no time profissional.

A escalação do técnico César Bueno conta com alguns nomes já conhecidos do torcedor. O Grêmio reformulou o grupo de transição no último mês para aumentar o aproveitamento de garotos vindos da Transição.

– É um novo momento desta categoria. Antes o grupo era mais velho, agora temos jogadores com idade de sub-20. A proposta deste time é tentar prepará-los para o time profissional – disse César.

O lateral-direito Raul, que é uma das principais apostas da base dos últimos, é um dos jogadores que disputará a competição para ser observado:

– Venho me preparando bastante para disputar este torneio e sei da capacidade que tenho. Serão jogos com um nível elevado. Será um ótimo teste para este grupo, que vem treinando muito bem e conta com atletas já experimentados no time profissional. Como eles, também sonho em cavar minha vaga no elenco principal para a próxima temporada. Tenho consciência de que posso entregar um bom futebol e alcançar meus objetivos para 2018 – avaliou Raul.

O Grêmio entra em campo no CT Luiz Carvalho com o time titular formado por Breno; Raul, Santiago, Denílson e Gui Guedes; Balbino, Tontini e Matheus Henrique; Isaque, Pepê e Batista.

Grupo base para a competição:

Goleiros: Brenno e Thiago.

Laterais: Conrado, Guilherme Guedes e Raul.

Zagueiros: Anderson, Denilson, Matheus Carrasco e Santiago.

Meio-campistas: Balbino, Dudu, Esperon, Felipe Tontini, Isaque, Jhonatan, Matheus Henrique e Rodrigo Ancheta.

Atacantes: Batista, Jadson, Lucas Poletto, Pepê e Tilica.