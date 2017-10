Poderia dizer também que a Fifa reconheceu os títulos do Flamengo de Zico, do São Paulo de Raí, do Santos de Pelé e do Grêmio de Renato. Mas reconheço também que a entidade já havia oficializado o título do Inter de Gabiru. Tudo isso não me importa. Nem queria esse reconhecimento de algo que já estava arraigado na mente do mundo inteiro.