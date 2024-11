O Grêmio construiu uma vantagem significativa na final do Gauchão Feminino. Atuando fora de casa, no Beira-Rio, as Gurias Gremistas venceram o Inter por 2 a 0, com gols de Dayana Rodríguez e Shashá. Agora, podem até perder o segundo jogo por um gol de diferença que serão campeãs.