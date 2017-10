A primeira etapa do jogo do Grêmio contra o Palmeiras, ontem, mostrou um tricolor com um desempenho surpreendente.

Depois disso, foi um Deus nos acuda. A equipe foi dominada pelo adversário, que teve convidativos espaços e com a costumeira competência soube aproveitar. O Palmeiras mostrou alguns grandes jogadores, com belíssimas atuações. Exemplifico com Moisés,jogador de elevado nível técnico e tático, Dudu e Keno, com muita velocidade, aptos para o contra-ataque. Dentro do contexto do jogo, a vitória do Palmeiras foi justa por inteiro.