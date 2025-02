Brasil de Pelotas demite treinador após derrota para o Ypiranga

William De Mattia não é mais técnico do Brasil de Pelotas . Ele não resistiu à derrota para o Ypiranga e foi demitido. A partida, realizada nesta quarta-feira (12) pela sétima rodada do Gauchão, terminou em 2 a 1 para o time de Erechim.

Este foi a quinta troca de técnico no Gauchão. Antes dele, haviam saído William Campos do Avenida, Alessandro Telles do São Luiz, China Balbino do Monsoon e Ariel Lanzini do Pelotas.