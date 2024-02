Após cinco anos defendendo o Botafogo-PB, o zagueiro Fred está de volta ao Rio Grande do Sul. Aos 38 anos de idade, o ex-jogador do Grêmio é um dos principais reforços do Avenida para o Gauchão 2024, e fará sua estreia com a missão de parar o ataque do Inter, no Beira-Rio. O jogo da primeira rodada está agendado para iniciar às 16h deste domingo (21).