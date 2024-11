A confirmação da vaga na final da Série Prata do Estadual de Futsal adulto masculino precisou ser adiada. Devido ao forte temporal que atingiu as cidades de Jaguarão e Arroio Grande no início da noite deste sábado (2), a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), em acordo com os clubes envolvidos na semifinal, optou pelo cancelamento da partida entre Jaguarão Futsal e AERFS, no Ginásio Dario Almeida Neves, em Jaguarão.